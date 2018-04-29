Украинцы, которые получают субсидии и не имеют недавно купленных предметов роскоши и автомобилей, получит госпомощь в автоматическом режиме и без необходимости обращаться в органы социальной защиты.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

По предварительным подсчетам в КМУ 15% граждан все же придется обратиться в органы соцзащиты за переоформлением субсидии. Об этом сообщил директор Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко.

"Обратиться в органы соцзащиты надо только отдельным категориям граждан, подпадающих под новые критерии. К примеру, семья купила автомобиль младше 5 лет. До последнего времени такая покупка не была критерием для назначения или отмены субсидии. Теперь надо внести это в декларацию и представить в органы социальной защиты новое заявление", - отметил Музыченко.

В минсоцполитики напоминают нововведения по начислению субсидий.

Автомобили и доходы от аренды В городах-миллионниках нередкими стали случаи сдачи квартир в аренду с своеобразным бонусом - оформленной субсидией на коммунальные услуги. При этом собственники жилья не только получают доходы, но и имеют транспортные средства или другие предметы роскоши. Теперь если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее пяти лет, кроме мопеда и авто, предоставленного органом социальной защиты населения, субсидию не назначат. Доходы от аренды имущества теперь необходимо будет также указывать в декларациях о доходах - в новой графе "другие доходы".

В городах-миллионниках нередкими стали случаи сдачи квартир в аренду с своеобразным бонусом - оформленной субсидией на коммунальные услуги. При этом собственники жилья не только получают доходы, но и имеют транспортные средства или другие предметы роскоши. Теперь если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее пяти лет, кроме мопеда и авто, предоставленного органом социальной защиты населения, субсидию не назначат. Доходы от аренды имущества теперь необходимо будет также указывать в декларациях о доходах - в новой графе "другие доходы". Большие дома и квартиры Есть помещения, которые выходят за рамки среднестатистических и относятся к категории "премиум класса". До недавнего времени на них также оформлялись субсидии - на основании того, что прописывалась там одинокая пенсионерка с минимальной пенсией. Она, совершенно очевидно, была не способна оплатить полную стоимость услуг и обращалась в комиссию по предоставлению субсидии на сверхнормативную площадь. С 1 мая 2018 действует новое правило: субсидия отменяется если площадь квартиры превышает 120 кв. метров, а дома - 200 кв.м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей. Владельцы такой жилплощади будут оплачивать услуги в полном объеме.

Есть помещения, которые выходят за рамки среднестатистических и относятся к категории "премиум класса". До недавнего времени на них также оформлялись субсидии - на основании того, что прописывалась там одинокая пенсионерка с минимальной пенсией. Она, совершенно очевидно, была не способна оплатить полную стоимость услуг и обращалась в комиссию по предоставлению субсидии на сверхнормативную площадь. С 1 мая 2018 действует новое правило: субсидия отменяется если площадь квартиры превышает 120 кв. метров, а дома - 200 кв.м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей. Владельцы такой жилплощади будут оплачивать услуги в полном объеме. Теневая занятость Многие украинцы работают за границей, но при этом обращаются за назначением субсидий, декларируя нулевые доходы. Теперь тем, кто действительно безработный, необходимо будет встать на учет в центр занятости. А людям трудоспособного возраста, но без такой регистрации органы соцзащиты автоматом засчитают доход в три прожиточных минимума - 5286 гривен и откажут в субсидии.

Многие украинцы работают за границей, но при этом обращаются за назначением субсидий, декларируя нулевые доходы. Теперь тем, кто действительно безработный, необходимо будет встать на учет в центр занятости. А людям трудоспособного возраста, но без такой регистрации органы соцзащиты автоматом засчитают доход в три прожиточных минимума - 5286 гривен и откажут в субсидии. Объемы потребления газа : С 1 мая 2018 социальная норма на газовое отопление составит 4,5 м3 на 1 м2 площади, электроотопление - 30 кВт на 1 м2 площади. При назначении субсидии на сверхурочную площадь жилья, норма может быть увеличена не больше чем на 30%.

: С 1 мая 2018 социальная норма на газовое отопление составит 4,5 м3 на 1 м2 площади, электроотопление - 30 кВт на 1 м2 площади. При назначении субсидии на сверхурочную площадь жилья, норма может быть увеличена не больше чем на 30%. Переселенцы могут получить субсидию без договора аренды жилья Внутренне перемещенные лица смогут оформить субсидию без договора аренды жилья - на основании заявления и декларации, с указанием состава домохозяйства. Заявление станет поводом для обследования материально-бытовых условий, а сам акт об обследовании - основанием для назначения субсидии.

Внутренне перемещенные лица смогут оформить субсидию без договора аренды жилья - на основании заявления и декларации, с указанием состава домохозяйства. Заявление станет поводом для обследования материально-бытовых условий, а сам акт об обследовании - основанием для назначения субсидии. Жителям ОТГ также упростили процедуру получения субсидий. Здесь получат право принимать от граждан документы для оформления субсидии для передачи их органам социальной защиты населения. Механизм повторяет практику обращений в сельских и поселковых советов.

Подробнее о новом механизме перерасчета субсидий читайте в нашем материале "Чем обернется выдача субсидий по новым правилам, которая стартует уже с 1 мая".

Как сообщала "Страна", по квартирам получателей субсидий в Украине начнут ходить ревизоры. Ревизор сможет входить в жилье с проверками условий жизни тех, кто считает себя бедным и получил или хочет получить субсидию, а жильцы не будут иметь права ему отказать (сейчас имеют) инициировать самостоятельное обследование материально-бытовых условий семей (сейчас — по планам руководства).