В Кабмине озвучили новый механизм переоформления субсидий
Украинцы, которые получают субсидии и не имеют недавно купленных предметов роскоши и автомобилей, получит госпомощь в автоматическом режиме и без необходимости обращаться в органы социальной защиты.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
По предварительным подсчетам в КМУ 15% граждан все же придется обратиться в органы соцзащиты за переоформлением субсидии. Об этом сообщил директор Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко.
"Обратиться в органы соцзащиты надо только отдельным категориям граждан, подпадающих под новые критерии. К примеру, семья купила автомобиль младше 5 лет. До последнего времени такая покупка не была критерием для назначения или отмены субсидии. Теперь надо внести это в декларацию и представить в органы социальной защиты новое заявление", - отметил Музыченко.
В минсоцполитики напоминают нововведения по начислению субсидий.
- Автомобили и доходы от аренды В городах-миллионниках нередкими стали случаи сдачи квартир в аренду с своеобразным бонусом - оформленной субсидией на коммунальные услуги. При этом собственники жилья не только получают доходы, но и имеют транспортные средства или другие предметы роскоши. Теперь если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее пяти лет, кроме мопеда и авто, предоставленного органом социальной защиты населения, субсидию не назначат. Доходы от аренды имущества теперь необходимо будет также указывать в декларациях о доходах - в новой графе "другие доходы".
- Большие дома и квартиры Есть помещения, которые выходят за рамки среднестатистических и относятся к категории "премиум класса". До недавнего времени на них также оформлялись субсидии - на основании того, что прописывалась там одинокая пенсионерка с минимальной пенсией. Она, совершенно очевидно, была не способна оплатить полную стоимость услуг и обращалась в комиссию по предоставлению субсидии на сверхнормативную площадь. С 1 мая 2018 действует новое правило: субсидия отменяется если площадь квартиры превышает 120 кв. метров, а дома - 200 кв.м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей. Владельцы такой жилплощади будут оплачивать услуги в полном объеме.
- Теневая занятость Многие украинцы работают за границей, но при этом обращаются за назначением субсидий, декларируя нулевые доходы. Теперь тем, кто действительно безработный, необходимо будет встать на учет в центр занятости. А людям трудоспособного возраста, но без такой регистрации органы соцзащиты автоматом засчитают доход в три прожиточных минимума - 5286 гривен и откажут в субсидии.
- Объемы потребления газа: С 1 мая 2018 социальная норма на газовое отопление составит 4,5 м3 на 1 м2 площади, электроотопление - 30 кВт на 1 м2 площади. При назначении субсидии на сверхурочную площадь жилья, норма может быть увеличена не больше чем на 30%.
- Переселенцы могут получить субсидию без договора аренды жилья Внутренне перемещенные лица смогут оформить субсидию без договора аренды жилья - на основании заявления и декларации, с указанием состава домохозяйства. Заявление станет поводом для обследования материально-бытовых условий, а сам акт об обследовании - основанием для назначения субсидии.
- Жителям ОТГ также упростили процедуру получения субсидий. Здесь получат право принимать от граждан документы для оформления субсидии для передачи их органам социальной защиты населения. Механизм повторяет практику обращений в сельских и поселковых советов.
Подробнее о новом механизме перерасчета субсидий читайте в нашем материале "Чем обернется выдача субсидий по новым правилам, которая стартует уже с 1 мая".
Как сообщала "Страна", по квартирам получателей субсидий в Украине начнут ходить ревизоры. Ревизор сможет входить в жилье с проверками условий жизни тех, кто считает себя бедным и получил или хочет получить субсидию, а жильцы не будут иметь права ему отказать (сейчас имеют) инициировать самостоятельное обследование материально-бытовых условий семей (сейчас — по планам руководства).