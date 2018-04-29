В Украине проходят выборы кандидатов в депутаты объединенных территориальных громад. Некоторые участки открылись с опозданием, проводилась незаконная агитация, голосования избирателей проходили за пределами участков, также сообщается про нарушение тайны голосования.

Об этом в Facebook сообщил Комитет избирателей Украины (КИУ).

Так, в селе Мелиоративное Днепропетровской области избирателей угощали водкой от имени одного из кандидатов в депутаты - алкоголь раздавал отец кандидата. Другой кандидат вызвал полицию и написал заявление.

В Александрийской ОТГ на Ровенщине сегодня в 5:00 Житомирский апелляционный суд разрешил зарегистрировать одного из кандидатов. За день до выборов Ровенский районный суд принял решение о снятии этого кандидата с избирательного процесса.

В селе Малокозырщина Перещепинский ОТГ в Днепропетровской области одна из местных жительниц заполнила бюллетень на улице на капоте автомобиля, нарушив таким образом тайну голосования. Нарушение сняли на видео.

В поселке Окны Окнянской ОТГ Одесской области один участок открыли с опозданием, в 8:25. Вследствие опоздания несколько избирателей не проголосовали, не захотев ждать открытия участка.

В Ивано-Франковской (Загвиздинская ОТГ) в селе Загвизды также зафиксировали открытия участков с опозданием. В результате у участков образовалась очередь из более чем 30 избирателей.

Секретарь комиссии регистрировала наблюдателей без предъявления удостоверения личности, у столов также образовались очереди. Кроме этого, на одном из участков кандидат указал на то, что председатель комиссии перевела несколько бюллетеней с одного стола на другой и поэтому требовал остановить голосование и пересчитать бюллетени.

"Указанные нарушения являются традиционными в день голосования и, как правило, связаны с низким уровнем профессиональной работы членов избирательных комиссий и незаконными действиями кандидатов", - сообщили в КИУ.

Фото: facebook.com/cvu.ngo

Напомним, сегодня, 29 апреля, в 17 областях Украины начались первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов 40 объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.