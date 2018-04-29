Представителям Военно-морских сил Украины презентовали Кубки Лиги чемпионов УЕФА. Церемония состоялась на фрегате "Гетман Сагайдачный". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Одесской ОГА.

Напомним, сегодня Украина празднует 100-летие основания Военно-морского флота и Всеукраинский день футбола. В двойной праздник военнослужащие пофотографировались с футбольными трофеями.

Фото: unn.com.ua

Фото: unn.com.ua

Фото: unn.com.ua

Напомним, в Одессе по случаю 100-летия украинского военного флота были торжественно подняты флаги на кораблях ВМС Украины.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве с 24 по 26 мая пройдут мужской и женский финалы Лиги чемпионов УЕФА. Столичные полицейские будут следить за безопасностью в эти дни.

Как сообщала "Страна", в УЕФА на 10 лет отстранили от еврокубков клуб, выступавший в Лиге Европы.