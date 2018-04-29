В Херсонской области в собственном доме нашли мертвым начальника райотдела полиции, который перестал выходить на связь с подчиненными 28 апреля.

Об этом сообщает местное издание "Херсонцы".

В горностаевском райотделе решили, что руководитель отдыхает, его беспокоить не стали.

Как выяснилось, убитым найден Руслан Бабич. 29 апреля начальник не приехал на сдачу суточного дежурства, после чего его коллега пошел к нему на съемную квартиру, где и обнаружил его мертвым. Мужчина якобы повесился с помощью связки из двух ремней.

СМИ утверждают, что явных причин для суицида у Бабича не было. На месте не нашли ни предсмертной записки, ни признаков убийства.

Руслан Бабич Фото: Апостроф

Напомним, полиция устанавливает обстоятельства смерти руководителя.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины. Проводятся служебное расследование и необходимые следственные действия.

Как сообщала "Страна", ранее под Херсоном фермер застрелился из-за миллионого долга.

Также "Страна" писала о том, что Киев накрыло волной самоубийств. Полиция фиксирует по 3 суицида в день.