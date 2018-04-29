Около границ Латвии были замечены два российских военных корабля. Об этом сообщает пресс-служба Национальных вооруженных сил республики в Twitter.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне в пяти морских милях от территориальных вод военно-морские силы 28 апреля идентифицировали российский фрегат класса "Стерегущий", - говорится в сообщении.

Фото: /twitter.com/Latvijas_armija

Позже ВС Латвии сообщили об обнаружении российского буксира класса "Горин" в восьми морских милях от территориальных вод страны.

Как сообщала "Страна", у Путина готовы вернуть Украине военные корабли и самолеты из Крыма‍, но без боеприпасов.

Напомним также, что военные корабли России вышли в море на время украинских учений. Корабельные расчеты ПВО были переведены на усиленный режим службы.