У границ Латвии заметили два военных российских корабля
Около границ Латвии были замечены два российских военных корабля. Об этом сообщает пресс-служба Национальных вооруженных сил республики в Twitter.
"В латвийской эксклюзивной экономической зоне в пяти морских милях от территориальных вод военно-морские силы 28 апреля идентифицировали российский фрегат класса "Стерегущий", - говорится в сообщении.
Фото: /twitter.com/Latvijas_armija
Позже ВС Латвии сообщили об обнаружении российского буксира класса "Горин" в восьми морских милях от территориальных вод страны.
Как сообщала "Страна", у Путина готовы вернуть Украине военные корабли и самолеты из Крыма, но без боеприпасов.
Напомним также, что военные корабли России вышли в море на время украинских учений. Корабельные расчеты ПВО были переведены на усиленный режим службы.