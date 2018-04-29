В Ираке детей 19 россиянок, приговоренных к пожизненному заключению по обвинению в принадлежности к террористической группировке "Исламское государство", вывезут в Россию.

Об этом сообщила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека при главе Чечни Хеда Саратова в интервью ТАСС.

Как сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 29 апреля в суде должны были быть заслушаны дела 11 россиянок, которые находятся в иракских пенитенциарных учреждениях.

"Для нас сейчас важно, чтобы им позволили наказание отбывать именно на территории РФ. Более 2 тысячи женщин ждут суда, из России - 57 женщин (это и приговоренные и те, которые ждут суда). По детям, чтобы их вывезти, собираем бумаги, документы, устанавливаем контакт с родственниками: делаем все возможное", - сказала Саратова.

Как сообщала "Страна", в Ираке казнят 16 турчанок-жен боевиков ИГИЛ. Женщин обвиняют в том, что они приезжали в страну с мужьями, воевавшими на стороне "Исламского государства", либо вступали в брак с боевиками уже после прибытия.