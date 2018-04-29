В Запорожье произошел резонансный случай: полицейские несколько раз выстрелили в мужчину, который бросился на них с топором. Об этом сообщает gazeta.zp.ua.

Один полицейский уговаривал мужчмну бросить орудие, однако тот не сдавался, а потом и вовсе бросился на патрульных, тогда они открыли огонь. Из сюжета понятно, что прозвучало не менее 6 выстрелов. Жив ли нападавший - неизвестно. В полиции пока воздерживаются от комментариев.

Инцидент произошел на улице Юности.

Как сообщала "Страна", в Запорожье началась учебная АТО. Учения проходят в течение 24 - 26 апреля. Во время проведения учебной антитеррористической операции правоохранители имеют право проверять документы, удостоверяющие личность, досматривать вещи. Кроме того, возможно временное перекрытие дорог для транспорта и пешеходов.

Напомним также, что по данным СБУ, учения с участием Национальной полиции, Нацгвардии, ГосЧС и местной власти пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным.