Октябрьский райсуд Краснодара (Россия), который отказал в апелляции на меру пресечения 19-летнему украинскому политзаключенному Павлу Грибу, продолжил ему срок содержания в СИЗО еще на два месяца - до 4 июля.

Об этом сообщил отец Павла Игорь Гриб в интервью "Громадському".

По его словам, заседание суда состоялось в закрытом режиме в субботу, 28 апреля.

Судья, увидев украинского консула и мать Павла Гриба, попросил их покинуть помещение суда. Личного свидания с матерью Павлу так и не предоставили.

По словам Игоря Гриба, за более 8 месяцев, которые Павел находится в СИЗО, ему не было предоставлено ни одного свидания с матерью.

"Мы за это время получили от него только одно письмо и какое-то письмо от гражданина Украины", - добавил он.

Ранее отец парня Игорь Гриб отметил, что его сын в российском СИЗО лишен медицинской помощи и состояние его здоровья ухудшается. За время пребывания в СИЗО значительно ухудшилось зрение.

Как сообщала "Страна", украинских врачей не пустили к Павлу Грибу в СИЗО Краснодара.