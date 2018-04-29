Украинца Гриба оставили под стражей в российском СИЗО до 4 июля
Октябрьский райсуд Краснодара (Россия), который отказал в апелляции на меру пресечения 19-летнему украинскому политзаключенному Павлу Грибу, продолжил ему срок содержания в СИЗО еще на два месяца - до 4 июля.
Об этом сообщил отец Павла Игорь Гриб в интервью "Громадському".
По его словам, заседание суда состоялось в закрытом режиме в субботу, 28 апреля.
Судья, увидев украинского консула и мать Павла Гриба, попросил их покинуть помещение суда. Личного свидания с матерью Павлу так и не предоставили.
По словам Игоря Гриба, за более 8 месяцев, которые Павел находится в СИЗО, ему не было предоставлено ни одного свидания с матерью.
"Мы за это время получили от него только одно письмо и какое-то письмо от гражданина Украины", - добавил он.
Ранее отец парня Игорь Гриб отметил, что его сын в российском СИЗО лишен медицинской помощи и состояние его здоровья ухудшается. За время пребывания в СИЗО значительно ухудшилось зрение.
Как сообщала "Страна", украинских врачей не пустили к Павлу Грибу в СИЗО Краснодара.