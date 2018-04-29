Американский госсекретарь США Майк Помпео рассказал о главной цели своей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном - это обсуждение механизма сокращение ядерного оружия Северной Кореи.

Об этом Помпео рассказал в интервью телеканалу ABC.

"У меня было задание - заложить основу для встречи президента Трампа с Ким Чен Ыном. Мы хотели убедиться, что мы понимаем, что северокорейцы и Ким Чен Ын готовы обсуждать вещи, которые имеют наибольшее значение", — сказал Помпео.

Напомним, в четверг, 27 апреля появились фотографии с секретной апрельской встречи тогда еще главы ЦРУ Майка Помпео и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Ранее Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном. "В течение многих лет, при различных администрациях, все утверждали, что мир и денуклеризация Корейского полуострова не имеет даже малой вероятности. Теперь есть хорошие шансы, что Ким Чен Ын сделает что-то правильное для его людей. Жду нашей встречи!" - заявил американский лидер.

Как сообщала "Страна", Ким Чен Ын назвал сроки закрытия ядерного полигона в КНДР.