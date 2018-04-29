Создатель Telegram Павел Дуров призвал жителей Москвы выйти на согласованный митинг против блокировки мессенджера, который пройдет 30 апреля на проспекте Сахарова.

Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".

По его мнению, это "исторический шанс для москвичей выразить общую позицию". Он отметил, что последние две недели "мы вели неравный бой с интернет-цензором", однако "будущее российского интернета находится, в конечном счете, в ваших руках".

"Кто-то скажет, что митинг ничего не изменит. Это не так. Россия находится на перепутье – полномасштабная цензура еще не была введена. Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы. Ваше активное участие может поменять ход истории", - заявил Дуров.





Ранее стало известно, что 30 апреля в Москве на проспекте Сахарова пройдет митинг против Роскомнадзора и блокировки Telegram. Об этом сообщалось на сайте Либертарианской партии России, которая выступает организатором акции.

Пресс-секретарь столичного департамента региональной безопасности Елена Романова заявила, что митинг согласован.

Напомним, Роскомнадзор снял блокировку IP-адресов Яндекса, ВКонтакте и Одноклассников.