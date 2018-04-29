Иракский суд приговорил к пожизненному сроку в тюрьме 19 россиянок. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на местный телеканал Al Sumaria.

Всех женщин обвиняют в участии в террористической группировке "Исламское государство". Других деталей телеканал пока не приводит.

В апреле центральный уголовный суд Ирака приговорил к пожизненному заключению семь иностранок, в том числе двух россиянок. По данным российского МИД, в иракских тюрьмах остаются от 50 до 70 женщин, предположительно имеющих российское гражданство.

Ранее "Страна" писала, что в Ираке казнят 16 турчанок-жен боевиков ИГИЛ.

Также "Страна" сообщала, что в Ираке немку приговорили к смертной казни за сотрудничество с ИГИЛ. Сообщается, что женщину обвиняли в участии в нападении на сотрудников иракских полицейских.