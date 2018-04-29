Полиция российской Москвы задержала двух человек после стрельбы из свадебного кортежа. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, о стрельбе из кортежа, который следовал по Калужскому шоссе, в полицию сообщили очевидцы. По их словам, из одной из машин раздавались выстрелы.

Полицейские остановили автомобиль, а двух мужчин, которые ехали в нем, доставили в отдел.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили задержание. По предварительным данным, стрельба велась из травматического пистолета.

Ранее сообщалось, что на границе Афганистана с Пакистаном в перестрелке погибли 5 человек.

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