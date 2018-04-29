Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин мог поручить российскому адвокату Натальи Весельницкой "посеять хаос" в США. Об этом сообщает CNN.

Трамп считает, что свою роль сыграли заявления о том, что Весельницкая была информатором Кремля, когда встречалась с чиновниками президентской кампании Дональда Трампа 2016 года.

По данным разведки США, Дональд Трамп-младший встречался с Весельницкой, чтобы выведать у нее возможный компромат на кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Сначала она отрицала свои связи с Кремлем, однако недавно заявила, что была информатором и работала на экс-генпрокурора РФ Юрия Чайку.

По словам Трампа, это могло быть сделано для того, чтобы посеять хаос в США в ответ на действия американской администрации, принятые против России.

Как сообщали американские СМИ, Трамп лично надиктовал сыну заявление по встрече с российским юристом.

Также "Страна" писала, что сын Трампа опубликовал всю переписку о встрече с российским юристом.