Американская корпорация Apple после многочисленных жалоб пользователей снимет ограничение на скачивание обновлений программного обеспечения для iPhone без Wi-Fi. Как пишет портал Akket, нелепый запрет действовал на протяжении пяти лет.

Очередная волна возмущения возникла после того, как владельцы "яблочных" смартфонов не смогли установить обновление iOS 11.3.1, которое весит всего 38 мегабайт.

В компании услышали клиентов и решили избавить их от раздражающего ограничения.

Новая возможность появится и в iPad, но при условии, что в устройстве есть слот для SIM-карты. Предполагается, что новшество появится в iOS 12, презентация которой состоится 4 июня.

Ранее "Страна" сообщала, что Apple разрабатывает полностью стеклянный корпус для гаджетов.

Также отметим, что Apple зарегистрировала названия для 11 новых iPhone с новой цифрой в начале.