Украинцы второй день ожидают рейс в Египет из-за неисправности чартерного самолета. Туроператор обещает, что вылет должен состоятся уже сегодня, однако лететь придется двумя рейсами.

Об этом сообщает "5 канал"

Как объяснили в компании туроператора JoinUp, отпуска туристов сорвались.

Клиентам они пообещали возместить средства за неиспользованные дни на отдых. Ночь туристы провели в отеле. Перед тем сутки ждали свой рейс в аэропорту "Борисполь".

"Причина, по которой самолет не вылетел, - это техническая причина, повлекшей за собой смещение всех вылетов. Мы понимаем, что ситуация форс-мажорная и будут компенсированы те дни, которые были потрачены на ожидание рейса", - отметила пресс-секретарь компании JoinUP Екатерина Резниченко.

300 отдыхающих, среди которых и белорусы, должны были вылететь в Шарм-эль-Шейха еще вчера в час ночи, но их рейс несколько раз откладывали.

"Туристы из разных регионов Украины - из Днепра, с Кропивницкого, даже туристы из Беларуси с маленькими детьми вынуждены были достаточно длительное время ждать. Они пообещали компенсацию за проживание в Египте, она была весьма незначительной, но это не вернет нам эти бесценные часы нашей желаемого отдыха ", - прокомментировал один из туристов Юрий Мельник.

Как сообщала "Страна", из-за неисправного самолета, который не смог вывезти туристов из Киева, другая группа украинцев задержалась более чем на сутки в Египте. Часть из них уже прилетела домой. Остальные пока находится в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Их рейс запланирован на вторую половину дня.

Посольство Украины в Египте уверяет, что держит эту ситуацию на контроле.