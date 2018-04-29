Погода в Украине в понедельник, 30 апреля, будет по-весеннему жаркой за исключением западных областей и севера страны, где возможны небольшие умеренные дожди.

Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 30 апреля в Украине температура ночью поднимется до +9...+14 градусов, в восточных областях местами +5...+8 градусов; днем +24...+29 градусов, на побережье морей и в Карпатах +18...+23 градуса.

По данным синоптика Наталки Диденко, высокое атмосферное давление сделает невозможным сильные или умеренные осадки. Локальные небольшие дожди вероятны на западе и севере Украины, однако они не повлияют на общую ситуацию. Доминировать будет все равно сухая воздушная масса.

Фото: meteo.gov.ua

Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек.

Прогноз погоды на понедельник, 30 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +26...+28;

Львов – +26...+28;

Ивано-Франковск – +26...+28;

Тернополь – +25...+27;

Черновцы – +25...+27;

Хмельницкий – +25...+27;

Луцк – +26...+28;

Ровно – +26...+28;

Житомир – +26...+28;

Винница – +25...+27;

Одесса – +20...+22;

Николаев – +25...+27;

Херсон +23...+25;

Симферополь – +24...+26;

Кропивницкий – +24...+26;

Черкассы – +24...+26;

Чернигов – +24...+26;

Сумы – +23...+25;

Полтава – +25...+27;

Днепр – +24...+26;

Запорожье – +23...+25;

Донецк – +23...+25;

Луганск – +23...+25;

Харьков – +23...+25;

Киев – +26...+28

Как сообщала "Страна", к майским праздникам в Киеве и области уже обустроены зоны для отдыха. Карта.

Также "Страна" писала о том, какой будет погода на майские праздники.