Погода в Украине в понедельник, 30 апреля, будет по-весеннему жаркой за исключением западных областей и севера страны, где возможны небольшие умеренные дожди.

Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 30 апреля в Украине температура ночью поднимется до +9...+14 градусов, в восточных областях местами +5...+8 градусов; днем +24...+29 градусов, на побережье морей и в Карпатах +18...+23 градуса.

По данным синоптика Наталки Диденко, высокое атмосферное давление сделает невозможным сильные или умеренные осадки. Локальные небольшие дожди вероятны на западе и севере Украины, однако они не повлияют на общую ситуацию. Доминировать будет все равно сухая воздушная масса.

 

Фото: meteo.gov.ua

 

Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек.

Прогноз погоды на понедельник, 30 апреля, в городах Украины:

  • Ужгород – +26...+28;
  • Львов – +26...+28;
  • Ивано-Франковск – +26...+28;
  • Тернополь – +25...+27;
  • Черновцы – +25...+27;
  • Хмельницкий – +25...+27;
  • Луцк – +26...+28;
  • Ровно – +26...+28;
  • Житомир – +26...+28;
  • Винница – +25...+27;
  • Одесса – +20...+22;
  • Николаев – +25...+27;
  • Херсон +23...+25;
  • Симферополь – +24...+26;
  • Кропивницкий – +24...+26;
  • Черкассы – +24...+26;
  • Чернигов – +24...+26;
  • Сумы – +23...+25;
  • Полтава – +25...+27;
  • Днепр – +24...+26;
  • Запорожье – +23...+25;
  • Донецк – +23...+25;
  • Луганск – +23...+25;
  • Харьков – +23...+25;
  • Киев – +26...+28

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