В Украине на 30 апреля обещают небольшие дожди и жару
Погода в Украине в понедельник, 30 апреля, будет по-весеннему жаркой за исключением западных областей и севера страны, где возможны небольшие умеренные дожди.
Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, 30 апреля в Украине температура ночью поднимется до +9...+14 градусов, в восточных областях местами +5...+8 градусов; днем +24...+29 градусов, на побережье морей и в Карпатах +18...+23 градуса.
По данным синоптика Наталки Диденко, высокое атмосферное давление сделает невозможным сильные или умеренные осадки. Локальные небольшие дожди вероятны на западе и севере Украины, однако они не повлияют на общую ситуацию. Доминировать будет все равно сухая воздушная масса.
Фото: meteo.gov.ua
Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек.
Прогноз погоды на понедельник, 30 апреля, в городах Украины:
- Ужгород – +26...+28;
- Львов – +26...+28;
- Ивано-Франковск – +26...+28;
- Тернополь – +25...+27;
- Черновцы – +25...+27;
- Хмельницкий – +25...+27;
- Луцк – +26...+28;
- Ровно – +26...+28;
- Житомир – +26...+28;
- Винница – +25...+27;
- Одесса – +20...+22;
- Николаев – +25...+27;
- Херсон +23...+25;
- Симферополь – +24...+26;
- Кропивницкий – +24...+26;
- Черкассы – +24...+26;
- Чернигов – +24...+26;
- Сумы – +23...+25;
- Полтава – +25...+27;
- Днепр – +24...+26;
- Запорожье – +23...+25;
- Донецк – +23...+25;
- Луганск – +23...+25;
- Харьков – +23...+25;
- Киев – +26...+28
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