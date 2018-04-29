В Киеве на Майдане Независимости провели акцию #НадияЄ, целью которой является поддержка арестованного народного депутата Надежды Савченко. В акции приняли участие около 20 человек.

Об этом сообщает "Громадське".

По словам сестры Савченко - Веры, она организовала мероприятие, чтобы "информировать людей о несправедливости, которая происходит в стране".

"Мы раздаем листовки, которые планировались как предвыборная компания, сейчас мы раздаем их, чтобы люди знали о несправедливости, которая в стране происходит. Надя сейчас в плохом состоянии, врачи дают ей препараты от сгущения крови. История повторяется, как было в России", - сказала она.

Сообщается, что мероприятия в поддержку депутата анонсировали во Львове и Харькове.

22 апреля на Майдане Независимости уже проходила акция в поддержку Савченко, в которой также приняли участие до 20 человек.

Как сообщала "Страна", ранее вместо Надежды Савченко на заседание ПАСЕ летит ее сестра Вера. На сессии ПАСЕ российские журналисты появились в белых футболках с надписью #FreeSavchenko. Украинская делегация расценила это как часть гибридной войны РФ против Украины.