В Ивано-Франковской области пожарная машина спешила на вызов и угодила в ДТП.

Об этом в Facebook сообщила Галина Самилив.

В результате аварии машина с пожарными перевернулась на бок.

"К счастью обошлось без жертв, слава богу не было поблизости людей, это произошло на дороге возле центра села Рожнятив! Ехали на тушение пожара в село Креховичи!" - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что на дорогу резко выскочил ребенок, из-за чего водителю пришлось маневрировать.

"Водитель пытался избежать препятствия, поэтому резко повернул и машина перевернулась. Травмированных нет. По предварительным данным, перед спасателями на дорогу резко выбежал ребенок", - говорится в сообщении местного ГосЧС.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине объявили самый высокий уровень пожарной опасности.

Также в тысячах школ и детсадов Украины не работают системы противопожарной защиты.