В Ивано-Франковской области перевернулась пожарная машина, которая ехала на вызов
В Ивано-Франковской области пожарная машина спешила на вызов и угодила в ДТП.
Об этом в Facebook сообщила Галина Самилив.
В результате аварии машина с пожарными перевернулась на бок.
"К счастью обошлось без жертв, слава богу не было поблизости людей, это произошло на дороге возле центра села Рожнятив! Ехали на тушение пожара в село Креховичи!" - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что на дорогу резко выскочил ребенок, из-за чего водителю пришлось маневрировать.
"Водитель пытался избежать препятствия, поэтому резко повернул и машина перевернулась. Травмированных нет. По предварительным данным, перед спасателями на дорогу резко выбежал ребенок", - говорится в сообщении местного ГосЧС.
Фото: facebook.com
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