В Херсонской области в собственном доме нашли мертвым начальника райотдела полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

На Херсонщине полиция устанавливает обстоятельства смерти руководителя одного из районных подразделений полиции. Чиновника у него дома обнаружил мертвым один из коллег.

Осуществляется служебное расследование и необходимые следственные действия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее правоохранители Житомирской области обнаружили в поезде мертвым 22-летнего военнослужащего 1995 года рождения.

Как сообщала "Страна", в Польше в лесу обнаружили мертвым 23-летнего жителя Дрогобыча, который участвовал в АТО. Он уехал в соседнюю страну, чтобы заработать деньги на обучение сестры, которая хотела поступать на театральную специальность.