В Херсонской области нашли мертвым начальника райотдела полиции
В Херсонской области в собственном доме нашли мертвым начальника райотдела полиции.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.
На Херсонщине полиция устанавливает обстоятельства смерти руководителя одного из районных подразделений полиции. Чиновника у него дома обнаружил мертвым один из коллег.
Осуществляется служебное расследование и необходимые следственные действия.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что ранее правоохранители Житомирской области обнаружили в поезде мертвым 22-летнего военнослужащего 1995 года рождения.
Как сообщала "Страна", в Польше в лесу обнаружили мертвым 23-летнего жителя Дрогобыча, который участвовал в АТО. Он уехал в соседнюю страну, чтобы заработать деньги на обучение сестры, которая хотела поступать на театральную специальность.