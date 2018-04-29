Бывший вратарь "Мариуполя", "Зари" и ряда других клубов Игорь Шуховцев рассказал о своих проблемах с алкоголем.

Об этом сообщает "Футбол 1/2".

Спортсмен отметил, что не сейчас не пьет спиртное, но раньше очень злоупотреблял.

"Не пью уже на протяжении двадцати лет. Было время, когда я чуть семью не потерял, была сложная ситуация. Тогда я нигде не играл, лечился от травмы. Когда отошел от повреждения, мне позвонил Николай Павлов и сказал: "Ты вратарь хороший, все тебя знают и хотели бы видеть у себя. Но ты, когда употребляешь, никому не нужен". Тогда я и решил, что все, хватит", - делится Шуховцев.

Экс-голкипер признался, что ему даже вшивали ампулу, чтобы он бросил пить.

"В общем, если бы я выпивал 50-100 грамм водки, ампула бы лопалась, и мне было бы плохо. Так я делал дважды по пять лет. Сейчас уже на протяжении десяти лет справляюсь сам", - отметил Шуховцев.

Спортсмен добавил, что сейчас вообще не пьет, ведь раньше "выпил столько, сколько люди в магазинах не видели".

Фото: google.com.ua

Ранее "Страна" сообщала, что WADA обвинило украинского спортсмена в применении допинга.

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