В Молдове 20 мая пройдут местные выборы, в семи городах и коммунах, в том числе в Кишиневе и в Бельцах выберут мэров.

Об этом сообщает УНН.

Для участия в местных выборах зарегистрирован 31 кандидат.

На должность мэра Кишинева претендуют Сильвия Раду, пребывающая на должности и.о. мэра Кишинева, лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе и глава фракции Партии социалистов в мунсовете Ион Чебан

Молдавский ЦИК призывает участников избирательной гонки вести кампанию честно, не использовать административный ресурс и не подкупать избирателей.

Сейчас столицей Молдовы управляет исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду, болотировавшаяся на пост президента в 2016 году.

Дорин Киртоакэ, занимавший пост мэра Кигинева был отстранен с должности решением суда и находился под следствием из-за скандала о платных парковках.

Напомним, что Молдова хочет вывести российские войска из Приднестровья через Украину.

Как сообщала "Страна", в парламенте Молдовы хотят поднять вопрос о выходе страны из СНГ.