Громаде Киева вернули в собственность помещения фонтана на Крещатике.

Об этом сообщает прокуратура столицы.

"Технические помещения фонтана "Крещатик" площадью около 200 кв.м и стоимостью свыше 3,4 млн. грн, которые являются коммунальной собственностью, в 2009 году решением Бориспольского горрайонного суда Киевской области были незаконно отчуждены в пользу частной фирмы и в дальнейшем неоднократно перепроданы", - сказано в сообщении.

Прокуратура отметила, что община Киева в лице Киевсовета не принимала решений об отчуждении или приватизации этих помещений. Из-за этого столичная прокуратура в декабре 2017 года обратились в хозяйственный суд Киева с требованием вытребовать вспомогательные помещения из незаконного владения.

Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме 26 апреля 2018 года.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве семейная пара украла плитку с фонтана на Почтовой площади.

Также мы писали, что киевские фонтаны расширят репертуар и заработают с 1 мая.