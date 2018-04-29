В воскресенье, 29 апреля, в Киеве произошел пожар в пятиэтажном жилом доме в Оболонском районе.

Об этом сообщает ГосЧС Украины.

В 9:00 спасателям поступило сообщение о пожаре, который возник в пятиэтажном жилом доме на ул. Маршала Жукова, 27.

На место происшествия были направлены спасатели 19-й Государственной пожарно-спасательной части. На месте они установили, что пожар возник в одной из квартир на пятом этаже.

В 9:32 пожар был ликвидирован.

Во время тушения были спасены два человека, которых передали медикам.

В результате пожара повреждены вещи, мебель, закопчены стены и потолок квартиры.

К тушению пожара были привлечены четыне единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 16 человек личного состава.

Причина возникновения пожара и ущерб выясняются.

Напомним, что 28 апреля в центре Киева загорелся исторический дом Гинзбурга.

Как сообщала "Страна", спасатели предупредили украинцев, что в стране установлен самый высокий уровень пожарной опасности.