В Киеве из горящей пятиэтажки спасли двух человек
В воскресенье, 29 апреля, в Киеве произошел пожар в пятиэтажном жилом доме в Оболонском районе.
Об этом сообщает ГосЧС Украины.
В 9:00 спасателям поступило сообщение о пожаре, который возник в пятиэтажном жилом доме на ул. Маршала Жукова, 27.
На место происшествия были направлены спасатели 19-й Государственной пожарно-спасательной части. На месте они установили, что пожар возник в одной из квартир на пятом этаже.
В 9:32 пожар был ликвидирован.
Во время тушения были спасены два человека, которых передали медикам.
В результате пожара повреждены вещи, мебель, закопчены стены и потолок квартиры.
К тушению пожара были привлечены четыне единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 16 человек личного состава.
Причина возникновения пожара и ущерб выясняются.
Напомним, что 28 апреля в центре Киева загорелся исторический дом Гинзбурга.
Как сообщала "Страна", спасатели предупредили украинцев, что в стране установлен самый высокий уровень пожарной опасности.