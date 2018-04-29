В Харьковской области по факту нарушений во время голосование на выборах в объединенные территориальные громады (ОТГ) открыто три уголовных производства.

Об этом сообщает полиция в Харьковской области.

По состоянию на 11:30 полиция открыла два уголовных производства по ч.2 ст.160 (подкуп избирателя, участника референдума) УК Украины по фактам нарушения избирательного законодательства, которые были зафиксированы в Нововодолажском и Великобурлукском районах области и одно уголовное производство по ч.1 ст.157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) УК Украины в Харьковском районе.

Напомним, что в воскресенье, 29 апреля, в Украине состоится голосование в 40 объединенных территориальных громадах в 17 областях. Они пройдут в 4 городских, 14 поселковых, 22 сельских ОТГ Украины. По данным секретариата ЦИК, в состав этих 40 ОТГ вошли 133 местных совета, в том числе 4 городских, 16 поселковых и 113 сельских.

По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут участвовать более 263 тысяч человек.

Как сообщала "Страна", зафиксированы первые нарушения на выборах в объединенных территориальных громадах, которые проходят 29 апреля.