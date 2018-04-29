В Лондоне поставят пьесу по истории отравления экс-офицера ФСБ России Александра Литвиненко.

Об этом сообщает The Guardian.

В основе пьесы будет лежать адаптированный сценарий, написанный британским драматургом Люси Преббл по книге журналиста Люка Хардинга. Вышедшая в свет в 2016 году книга под названием "Очень дорогой яд" (Very Expensive Poison) в деталях описывает обстоятельства отравления Литвиненко, в котором Великобритания обвинила Россию.

Пьесу поставят на сцене сцене лондонского театра Old Viс, премьера намечена на осень 2019 года.

"Конечно, в постановке будет вся шпионская мрачная эмоциональность бондианы, и политическая коррупция, и некомпетентность, и зацикленные на стриптиз-клубах убийцы, но также в ее центре будут замечательные поиски правды, а также хороший парень, который, точно зная, что он умрет, пытается раскрыть собственное убийство", - отметил драматург.

Напомним, Александр Литвиненко умер в Лондоне 23 ноября 2006 года. По данным экспертизы, это произошло из-за отравления радиоактивным полонием.

Ранее "Страна" сообщала, что в России грозят опубликовать переписку с МВД Великобритании по делу Березовского и Литвиненко.