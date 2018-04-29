Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём пригрозила США "тройной реакцией" в ответ на введение пошлин на сталь и алюминий из ЕС.

Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что Брюссель делает ставку на продолжение переговоров, однако, если США не откажутся от идеи ввести пошлины, Европа будет вынуждена принять меры.

Под такой "тройной реакцией" имеется в виду обращение в ВТО, меры по поддержке европейских производителей и введение пошлин на американские товары, включая продукты сталелитейной промышленности США, апельсиновый сок, джинсы, виски и мотоциклы Harley-Davidson.

Ранее Министерство торговли США после проведения проверки пришло к выводу, что импорт стали и алюминия наносит ущерб американским компаниям и национальной безопасности.

С 23 марта США ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию - 25% для стали и 10% для алюминия.

Напомним, что США на время освободили страны Евросоюза от новых пошлин на сталь и алюминий. Пауза во введении новых пошлин будет действовать на время переговоров с США об окончательном числе стран-фигурантов списка. Отсрочка до 1 мая действует для таких стран, как Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также страны Евросоюза.

Как сообщала "Страна", Украина попросила США не применять пошлины против отечественных металлургов.