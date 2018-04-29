В Мексике произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись более 50 авто.

Об этом сообщает ТАСС.

ДТП случилось на на трассе Сальтильо - Монтеррей на северо-востоке страны. В результате пострадали 15 человек, пятерых экстренно отвезли в местную больницу. Помощь пострадавшим оказывали спасатели, сотрудники Федеральной полиции и медики Красного Креста.



Предварительная причина аварии - плохая видимость на дороге из-за тумана. На данный момент трассу временно перекрыли для движения транспорта.

Ранее в мексиканском штате Веракрус на юго-востоке страны также случилось крупное ДТП с участием более 20 легковых автомобилей и грузовиков. Тогда обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее "Страна" сообщала, что под Днепром маршрутка с пассажирами попала в ДТП.

Также в Киеве из-за ДТП на Оболони остановились трамваи.