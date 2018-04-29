В Национальной полиции Украины назвали законным раздевание журналисток в суде по делу экс-президента Украины Виктора Януковича, куда в качестве свидетеля должен был явиться президент Украины Петр Порошенко. Об этом идет речь в ответе замглавы - начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрея Крищенко в Киевскую прокуратуру, который последовал спустя 2 месяца после инцидента.

Напомним, журналист "Страны" Галина Студенникова 21 февраля написала заявление в Оболонское райотделение полиции по факту превышения служебных полномочий правоохранителями и по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналиста в Оболонском районном суде Киева. Так, на заседание суда по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене в качестве мер безопасности правоохранители требовали от девушек-журналисток раздеться до белья и показать грудь и спину на наличие каких-либо надписей.

По мнению журналистки, действия правоохранителей являются нарушением прав человека и дискриминацией по половому признаку и содержат признаки преступления, предусмотренного ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналиста) и ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов).

В свою очередь, в главном управлении полиции в городе Киеве назвали осмотр частей тела журналистов на суде "поверхностной проверкой".

"По данному факту было проведено служебное расследование, в результате которого было установлено, что порядок пропуска лиц в помещение Оболонского районного суда города Киева осуществлялся в соответствии с Временным порядком обеспечения охраны судей, органов и учреждений системы правосудия и поддержания общественного порядка в них, утвержденного приказом МВД Украины от 26.12.2016 года №1352.

Кроме того, поверхностную проверку женщин-посетителей Оболонского районного суда осуществляли полицейские женского пола", - отмечается в письме главы горуправления полиции Киева.

Напомним, 21 февраля на суде по делу Януковича правоохранители на входе в Оболонский суд Киева требовали от женщин расстегнуть верхнюю одежду. Так была обнаружена активистка Femen, которая пыталась пройти в здание суда. Досмотр продолжился и внутри здания, где женщин и девушек досматривали уже "до белья".

В частности, корреспондент "Радіо Свобода" Валерия Егошина заявила, что представители полиции, которые заставляли раздеваться женщин у входа в здание суда, грубо вели себя с журналистками.

Егошина обнародовала фрагмент диалога с полицией:

– А почему мужчин не осматриваете?

– У женского рода есть такой предмет, как две сиськи.

Журналистка Оксана Богданова пересказала слова своей коллеги, что проверяли не только журналисток, а всех без разбора.

"Правда, проверяли всех без разбора – и блондинок, и брюнеток, и даже рыжих. Досмотрели даже представительницу "Киевэнерго", которая пришла в суд совсем по другому вопросу. Главное, что все это было напрасно. Позже выяснилось, что Петр Порошенко в суд не приедет – гарант предпочел свидетельствовать по Скайпу," - написала она.

В соцсетях в ответ на действия правоохранителей решили, что "у президента страх перед женской грудью".