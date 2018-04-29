В России в возрасте 15 лет скончалась спортсменка Дарья Гумен.

Об этом сообщает "Лента".

Отец юной сноубордистки Михаил Гумен рассказал, что его дочь 25 апреля гостила у подруги в подмосковных Люберцах. Девочка неожиданно почувствовала недомогание, после чего потеряла сознание. Приехавшие врачи "скорой помощи" констатировали смерть.

"С самого рождения мы с самого раннего утра вставали, часов в семь, завтракали, готовились, а потом она шла учиться. Потом тренировка, потом домой - уроки. И в 21:00 отбой. И так на протяжении многих лет. Душа в душу: ни разу практически не ругались, а в конце концов такое получилось", - рассказал отец.

На данный момент причина смерти неизвестна. Результаты экспертизы будут через месяц.

Фото: google.com.ua

Последним соревнованием в жизни девушки стал финал Кубка России для спортсменов 2004 года рождения и старше, который прошел в середине апреля в Миассе в горнолыжном комплексе "Солнечная долина". 13 апреля Гумен заняла второе место в слоупстайле, а на следующий день стала третьей в биг-эйре, после чего вернулась в Москву.

Ранее "Страна" сообщала, что умер основатель знаменитого фестиваля Burning Man.

Также умер известный режиссер, на счету которого шесть "Оскаров".