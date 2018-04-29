В Австралии из университета в Мельбурне эвакуировали более 500 студентов и преподавателей из-за вони, напоминающий запах газа.

Об этом сообщает ВВС.

Выяснилось, что источник - резкого запаха - испорченный плод дуриана, который сгнил в шкафу в библиотеке университета.

Пожарные сообщили, что запах распространился по университету через вентиляцию.

Фото: bbc.com

Плоды дуриана, несмотря на специфический запах, который исключает их хранение в закрытых помещениях, считаются наиболее ценными фруктами в Юго-Восточной Азии и в Южной Америке. Местные жители говорят, что запах дуриана вызывает видения ада, а вкус - райское наслаждение.

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