Зафиксированы первые нарушения на выборах в объединенных территориальных громадах, которые проходят 29 апреля.

Об этом в Facebook сообщает Комитет избирателей Украины.



Так, в Одесской области в поселке Окны участок №510581 был открыт с опозданием, в 8:25.

"Как прокомментировала ситуацию председатель поселковой ТИК, опоздание произошло вследствие непрофессиональных действий членов УИК, которые начали подготовительное заседание позже положенного срока и нарушили порядок, потратив больше отведенного законом времени на пломбирование ящиков и распределение обязанностей членов УИК. На помощь членам комиссии отправился член ТИК, который будет контролировать процесс", - говорится в сообщении.

В Ивано-Франковской области в селе Загвоздье наблюдатели также зафиксировали открытие участков с опозданием. Причиной задержки стало нарушение процедуры утреннего заседания со стороны членов УИК.

КИУ сообщает также, что на Николаевщине в поселке Мирное зафиксированы очереди на участки, а на Днепропетровщине (село Малокозырщина, Перещепинская ОТГ) имело место голосование избирателей за пределами избирательного участка.

В Ровненской области наблюдатели КИУ обращают внимание на коллизию по Александрийской ОТГ: в день выборов, в 5 утра, Житомирский апелляционный суд принял решение в пользу одного из кандидатов по его регистрации, а за день до выборов Ровненский районный суд принял решение о снятии этого кандидата с избирательного процесса.

Фото: facebook.com/cvu.ngo

Напомним, 29 апреля, в Украине проходит голосование в 40 объединенных территориальных громадах в 17 областях.

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