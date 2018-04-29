Актер и режиссер Армен Джигарханян чувствует себя лучше после сообщений о выходе из комы, но пока остается под наблюдением врачей.

Об этом РИА Новости сообщил его друг Артур Согомонян.

При этом он опроверг информацию о том, что актер находится в коме. По его словам, врачи рекомендовали госпитализацию из-за того, что Джигарханян чувствовал слабость в последние несколько дней, но его состояние нормальное. Он также сообщал, что режиссер может вернуться в театр на следующей неделе.

Фото: google.com.ua

Напомним сообщалось, что 82-летний артист провел в состоянии комы около часа. Джигарханян был госпитализирован из-за проблем с легкими.

Армен Джигарханян руководит Московским драматическим театром. Известен по ролям в фильмах "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43", "Город Зеро", "Паспорт", "Цареубийца".

Как сообщала "Страна", также в этом году Джигарханян был госпитализирован 31 января.