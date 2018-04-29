Пограничники задержали украинца, который спрятал в носках 25 тысяч евро
Пограничная служба задержала мужчину, который пытался перевезти через границу 25 тысяч евро.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Украинца задержали на пункте пропуска "Гоптовка", Харьковская область.
"В пункт пропуска для автомобильного сообщения "Гоптовка" на вход в Украину прибыл 56-летний украинец. Во время погранично-таможенного оформления пограничники Харьковского отряда обратили внимание на нервозность гражданина, поэтому было принято решение провести углубленный обзор", - сказано в сообщении.
Во время досмотра у мужчины в носках нашли купюры на общую сумму 25 тысяч евро.
Все деньги изъяты в установленном порядке и переданы компетентным органам.
Фото: dpsu.gov.ua
Ранее "Страна" сообщала, что в "Борисполе" пограничники задержали кенийских бегунов, которые ехали на марафон в Харьков.
Также Порошенко перенес День пограничника в Украине на 30 апреля.