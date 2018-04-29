Пограничная служба задержала мужчину, который пытался перевезти через границу 25 тысяч евро.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Украинца задержали на пункте пропуска "Гоптовка", Харьковская область.

"В пункт пропуска для автомобильного сообщения "Гоптовка" на вход в Украину прибыл 56-летний украинец. Во время погранично-таможенного оформления пограничники Харьковского отряда обратили внимание на нервозность гражданина, поэтому было принято решение провести углубленный обзор", - сказано в сообщении.

Во время досмотра у мужчины в носках нашли купюры на общую сумму 25 тысяч евро.

Все деньги изъяты в установленном порядке и переданы компетентным органам.

Фото: dpsu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в "Борисполе" пограничники задержали кенийских бегунов, которые ехали на марафон в Харьков.

Также Порошенко перенес День пограничника в Украине на 30 апреля.