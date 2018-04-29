Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в стране переведет часы на 30 минут вперед, чтобы синхронизировать его с Южной Кореей.

Об этом сообщает CTV News.

Как заявила пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Ен Чан, такое заявление лидер КНДР Ким Чен Ын сделал на саммите 27 апреля.

Разница во времени между Северной и Южной Кореей возникла 2015 году из-за желания руководства КНДР, чтобы в Пхеньяне было "свое особое время" отличное от Южной Кореи и Японии.

Саммит в Панмунджом станет третьим, который состоится после войны 1950-1953 годов, и может оказаться значительным шагом вперед в глобальных дипломатических усилиях по разрешению противостояния вокруг ядерной программы КНДР.

Напомним, что глава КНДР также пообещал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, что закроет полигон к лету 2018 года.

Как сообщала "Страна", в свою очередь глава Южной Кореи предложил Ким Чен Ыну соединить железные дороги двух стран.