NASA опубликовало фотографию гигантского урагана на Юпитере.

Об этом сообщает сайт космического ведомства США.

Фото сделала автоматическая станция "Юнона" 1 апреля во время сближения с планетой газовым гигантом.

Изображение с улучшенной цветопередачей состоит из трех отдельных снимков, сделанных 1 апреля. Снимки были сделаны на расстоянии от 25 до 49 тысяч километров.

Большое красное пятно - это и есть ураган на Юпитере шириной 16 тысяч километров, который наблюдается с 1830 года.

Станция "Юнона" была запущена 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, Флорида (США), она является частью программы New Frontiers.

Фото: nasa.gov

Ранее "Страна" сообщала, что в NASA отказались от проекта исследования Луны.

Также NASA показала впечатляющий снимок сияния над Северной Америкой.