В воскресенье, 29 апреля, в Запорожской области автомобиль сорвался в озеро с обрыва. Погиб один человек.

Об этом сообщает ГосЧС в Запорожской области.

В 5:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в пгт Кушугум автомобиль ВАЗ 2109 с обрыва съехал в озеро.

На месте пасатели установили, что в автомобиле находились мужчина 1954 и женщина 1963 года рождения. Мужчине удалось самостоятельно выбраться из машины. Женщина погибла.

Спасатели с помощью троса и пожарного автомобиля вытащили авто. Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: zp.dsns.gov.ua

Напомни, что в больнице умер одиннадцатый пострадавший в результате ДТП в Кривом Роге 17 апреля.

Как сообщала "Страна", 29 апреля под Кривым Рогом загорелся маршрутный автобус.