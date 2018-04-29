Один из крупнейших мировых аэропортов Схипхол (Амстердам) временно закрылся из-за проблем с электричеством.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, утром, 29 апреля, помещения аэропорта оказались отключены от электроснабжения.

"Срыв обслуживания будет иметь "серьезные последствия для воздушного движения в течение дня", - объяснил представитель аэропорта Джейко Бартельс.

Отметим, что аэропорт в Амстердаме принимает только десять прибывающих самолетов в час. Приоритет отдается большому количеству рейсов, ожидающих выхода из аэропорта, отметил Бартельс.

Авиарейсы в Амстердам из Киева отменены.

Схипхол является третьим по величине аэропортом в Европе по количеству путешественников, после лондонского Хитроу и парижского Шарля де Голля.

Напомним, что массовые перебои с электричеством в Амстердаме привели к перегреву серверов месенджера Telegram. Из-за чего приложение не работало более 8 часов.

Ранее "Страна" сообщала, что в аэропорту Домодедово пассажирский лайнер столкнулся с буксировщиком.