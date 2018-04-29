Вторая часть украинских туристов все еще остается в Шарм-Эль-Шейхе, хотя ожидалось, что они вылетят во Львов ночью.

Об этом сообщил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.

"Туристическая компания сообщает о готовности вывезти группу украинцев, которые продолжают находиться в Шарм-эль-Шейхе, 29.04. во второй половине дня", - написал он.

Ранее сообщалось, что второй рейс планировался на 24:00.

Фото: twitter.com/VasylKyrylych

Напомним, что в египетском Шарм-эль-Шейхе более суток не могут вылететь во Львов около 200 украинских туристов. Причиной невылета им назвали неисправность самолета - он повредил крыло перед посадкой. Объяснений туроператора на его сайте и на страничках в соцсетях не было.

Как сообщала "Страна", авиакомпания МАУ накануне распространила официальное заявление о том, что самолеты авиакомпании перевезут туристов, оформленных компанией Join Up, только в Шарм-эль-Шейх (Египет) на четырех будущих чартерных рейсах 30 апреля и 2-3 мая 2018 года.