Умер Ларри Харви – основатель одного из самых известных фестивалей мира Burning Man



28 апреля скончался основатель легендарного фестиваля Burning Man Ларри Харви. Об этом говорится на официальном сайте фестиваля.

Харви умер на 71 году жизни. Ранее, 4 апреля он пережил обширный инсульт, после чего его здоровье ухудшилось.



"Хотя мы все надеялись на то, что он выздоровеет, он умер утром в Сан-Франциско в кругу членов своей семьи", – сказано в сообщении.

Родные и близкие отмечают, что при жизни Харви был лидером фестиваля и очень хорошим человеком.

"Для всех, кто работал с ним знал его, он был ландшафтным дизайнером, философом, пророком, смешным человеком, писателем, вдохновением, подстрекателем, наставником и порой даже водителем такси", – поделились люди, знакомые с ним.

Фото: google.com.ua

Харви впервые провел Burning Man в 1986 году. Тогда он вместе с друзьями сожгли на пляже чучело человека. Теперь фестиваль разросся до огромных масштабов и проводится ежегодно в в последний понедельник августа в пустыне Блэк-Рок, штат Невада. Символ фестиваля – гигантская деревянная статуя человека, которую также сжигают после окончания праздника.

Ранее "Страна" сообщала, что умер известный режиссер, на счету которого шесть "Оскаров".

Также на операционном столе умер известный украинский музыкант.