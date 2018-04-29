Умер известный режиссер, на счету которого шесть "Оскаров"
В возрасте 98 лет умер известный британский режиссер Майкл Андерсон.
Об этом сообщает Deadline.
Режиссер скончался в своем доме 25 апреля. Причина смерти - болезнь сердца. Об этом сообщили представители семьи.
Майкл Андерсон начал свою карьеру в 1930-х годах как актер. Впоследствии он успешно переквалифицировался в режиссера. Поворотом в его карьере стала картина "Вокруг света за 80 дней" 1956 года. Фильм получил пять кинопремий "Оскар".
Среди наиболее известных фильмов Андерсона также лента 1955 "Разрушители плотин" о Второй мировой войне и фантастическая картина 1976 "Бегство Логана", которая получила премию "Оскар" за лучшие спецэффекты.
Фото: hollywoodreporter.com
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