В возрасте 98 лет умер известный британский режиссер Майкл Андерсон.

Об этом сообщает Deadline.

Режиссер скончался в своем доме 25 апреля. Причина смерти - болезнь сердца. Об этом сообщили представители семьи.

Майкл Андерсон начал свою карьеру в 1930-х годах как актер. Впоследствии он успешно переквалифицировался в режиссера. Поворотом в его карьере стала картина "Вокруг света за 80 дней" 1956 года. Фильм получил пять кинопремий "Оскар".

Среди наиболее известных фильмов Андерсона также лента 1955 "Разрушители плотин" о Второй мировой войне и фантастическая картина 1976 "Бегство Логана", которая получила премию "Оскар" за лучшие спецэффекты.

Фото: hollywoodreporter.com

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