В воскресенье, 29 апреля, около 11 утра по киевскому времени, украинские пользователи сообщили о возобновлении работы Telegram после масштабного сбоя.

Вновь доступны все функции мессенджера, в котором сегодня ночью произошел сбой.

Напомним, что мобильное приложение не обновлялось, пользователи не могли отправлять сообщения. Сбои в работе программы начались около 2:30 ночи. Основатель Telegram Павел Дуров пояснил, что проблемы связанные с перегревом серверов.

На сбои в работе Тelegram жаловались жители Украины, Узбекистана, Румынии, Болгарии, России, Германии, Нидерландов и других стран.

Позже в Telegram пояснили, что сбой произошел из-за отключения электричества в районе Амстердама.

"Ведутся восстановительные работы после масштабного отключения питания в окрестностях Амстердама. Пользователи Telegram в Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также в России и СНГ не могут подключиться", - говорилось в сообщении.