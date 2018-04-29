Под Кривым Рогом загорелась маршрутка
В воскресенье, 29 апреля, под Кривым Рогом загорелся маршрутный автобус.
Об этом сообщает "0564".
Сообщается, что загорелась маршрутка, совершающая перевозки по маршрутку "Радушное - Александровка - Кривой Рог".
Так, автобус двигался в сторону Радушного, чтобы совершить свой первый рейс, но не доехав о пункта назначения, загорелся.
В ЧП никто не пострадал, автобус был еще без пассажиров. На место происшествия вызвали скорую помощь и спасателей, которые ликвидировали возгорание.
На данный момент причину возгорания выясняют правоохранители.
Фото: 0564.ua
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