В воскресенье, 29 апреля, под Кривым Рогом загорелся маршрутный автобус.

Об этом сообщает "0564".

Сообщается, что загорелась маршрутка, совершающая перевозки по маршрутку "Радушное - Александровка - Кривой Рог".



Так, автобус двигался в сторону Радушного, чтобы совершить свой первый рейс, но не доехав о пункта назначения, загорелся.

В ЧП никто не пострадал, автобус был еще без пассажиров. На место происшествия вызвали скорую помощь и спасателей, которые ликвидировали возгорание.

На данный момент причину возгорания выясняют правоохранители.

Фото: 0564.ua

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