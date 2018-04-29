Сбой в работе мессенджера Telegram, который наблюдается 29 апреля, произошел из-за отключения электричества в окрестностях Амстердама.

Об этом говорится в сообщении в аккаунте Telegram в Twitter.

"Ведутся восстановительные работы после масштабного отключения питания в окрестностях Амстердама. Пользователи Telegram в Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также в России и СНГ не могут подключиться", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/telegram

Напомним, что мобильное приложение не обновляется, пользователи не могут отправлять сообщения. Сбои в работе программы начались около 2:30 ночи. Основатель Telegram Павел Дуров пояснил, что проблемы связанные с перегревом серверов.

Как сообщала "Страна", юристы Telegram подают в суд на Роскомнадзор из-за блокировки мессенджера.