В Киеве появился ситилайт, на котором перепутали имена известных в истории украинцев.

Об этом сообщил пользователь Twitter Славик Полотенце.

Он сфотографировал один из ситилайтов в столице с изображением известных украинцев. При этом фамилии в подписи к портретам выдающихся деятелей не соответствуют изображению.

"Серьезно, говорят, это прямо сейчас на пушкинской висит", - негодует блогер.

Отметим, что на фото слева направо на портретах изображены Богдан Хмельницкий, Иван Мазепа, Иван Сирко, Григорий Сковорода. Вместо этого они подписаны как Иван Грушевский, Симон Петлюра, Евгений Коновалец и Номан Челебиджихан.

Фото: twitter.com/slavapolotence

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