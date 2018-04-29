В Киеве перепутали имена известных украинцев на ситилайте в центре города
В Киеве появился ситилайт, на котором перепутали имена известных в истории украинцев.
Об этом сообщил пользователь Twitter Славик Полотенце.
Он сфотографировал один из ситилайтов в столице с изображением известных украинцев. При этом фамилии в подписи к портретам выдающихся деятелей не соответствуют изображению.
"Серьезно, говорят, это прямо сейчас на пушкинской висит", - негодует блогер.
Отметим, что на фото слева направо на портретах изображены Богдан Хмельницкий, Иван Мазепа, Иван Сирко, Григорий Сковорода. Вместо этого они подписаны как Иван Грушевский, Симон Петлюра, Евгений Коновалец и Номан Челебиджихан.
Фото: twitter.com/slavapolotence
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