Спасатели предупредили украинцев, что в стране установлен самый высокий уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"29 апреля - 1 мая в Украине, кроме Черкасской и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности во время майских праздников.

Спасатели предупредили, что нельзя разводить и оставлять костры в лесной зоне во время пожароопасного периода. Не следует также выжигать сухую траву и мусор на приусадебных участках, разводить открытый огонь рядом с хозяйственными постройками, оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке.

В случае, если граждане заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, им следует немедленно позвонить по номеру "101".

Ранее "Страна" сообщила, что как будут охранять порядок в Одессе на майские праздники.

Также спасатели предупредили о шквальном ветре по всей Украине.