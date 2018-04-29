Foreign travel advice (МИД Великобритании) назвал самые безопасные страны для туристов.

Как отмечает Департамент консульской службы МИД Украины, среди них Бутан, Ирландия, Мальта, Новая Зеландия, Швейцария, Чили, Фиджи.

Фото: twitter.com/UkrZaKordonom

Что касается Украины, то в МИД Великобритании рекомендуют избегать посещения Донецкой и Луганской области, а также Крыма.

Фото: gov.uk

По ситуации в Киеве и других районах за пределами Донецка и Луганска, то по данным британского МИД, она в целом спокойна, однако отмечается, что здесь регулярно проводятся публичные демонстрации, из-за которых могут перекрываться дороги.

"Вы должны избегать всех демонстраций и проявлять особую осторожность на публичных собраниях, поскольку даже мирные собрания могут перерасти в столкновения. В Киеве чаще всего демонстрации проходят в районах вокруг Майдана, Верховной Рады и Нацбанка Украины. Вы должны проявлять бдительность на территории всей Украине", - информируют дипломаты туристов

Также они отмечают, что нужно остерегаться ДТП, которые часто происходят в Украине, а также карманных краж и мошенничеств особенно в туристических местах и переполненном транспорте.

"Не оставляйте документы или деньги в своем автомобиле. Используйте официальные такси. Не оставляйте напитки или пищу без присмотра, поскольку в них могут что-то подсыпать. Остерегайтесь принимать напитки от случайных знакомых. Проявляйте бдительность при знакомствах через интернет из-за брачных аферистов", - предупреждают туристов.

В прошлом году около 78 600 британских подданных посетили Украину.

Напомним, что в 2017 году Украина вошла в топ-10 самых опасных стран мира для туристов.

Как сообщала "Страна", в 2016 году Киев был признан самой опасной столицей Европы.