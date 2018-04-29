В ночь на 29 апреля в Кривом Роге скончался еще один пассажир маршрутки, которая попала в кровавое ДТП. Таким образом, количество жертв увеличилось до 11 человек.

Об этом сообщает "Первый Криворожский".

Сообщается, что в больнице умер пассажир маршрутки, которое 17 апреля попало в ДТП на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Героев АТО.

В больнице продолжают находиться люди, которые получили травмы в результате рокового столкновения легковушки, автобуса и маршрутки. В реанимации сейчас один человек.

Некоторые пассажиры с травмами средней тяжести уже дома, а некоторые обращаются за медицинской помощью повторно.

Напомним, рано утром 17 апреля в Кривом Роге столкнулись легковушка, маршрутка и заводской автобус. В результате ДТП на месте погибли восемь человек, еще один мужчина скончался позже в больнице.

Ранее "Страна" сообщала, что в реанимации умер еще один пострадавший в криворожском ДТП.