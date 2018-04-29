В субботу, 28 апреля, в России в подмосковном аэропорту "Жуковский" произошла аварийная посадка самолета Ил-38 ВМС Индии.

Очевидец снял видео посадки самолета, которое обнародовало РЕН-ТВ.

На кадрах виден заходящий на посадку самолет с невыпущенной передней стойкой шасси, а также стоящие возле взлетной полосы машины экстренных служб. Кроме того, на записи слышны переговоры сотрудников аэропорта.

Как сообщает ТАСС, экипажу удалось до последнего момента удерживать машину на основных стойках шасси, "пока самолет плавно не лег на кабину и не затормозил". "Минимально повредили его при аварийной ситуации", - сказал источник.

В результате инцидента никто не пострадал. Ведется расследование причин происшествия.

В сети также появилось видео самолета после приземления. Его залили пеной, чтобы избежать возгорания.

Напомним, что 28 апреля в подмосковном Жуковском совершил аварийную посадку противолодочный самолет Ил-38, принадлежащий Военно-морским силам Индии. В самолете заклинило переднюю стойку шасси. Перед посадкой самолет сделал больше пяти кругов, чтобы выработать топливо. На борту находилось восемь человек.

Как сообщала "Страна", в аэропорту канадского Галифакса пилот посадил аэробус с взорвавшимися шасси.