Стали известно подробности о пострадавших во вчерашнем трофи-рейде во Львовской области.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Сообщается, что 28 апреля, на горе между селами Лыбохора и Карпатское Турковского района перевернулся внедорожник Land Rover, в результате чего получили травмы граждане Беларуси.

"В состоянии средней тяжести пострадавших жителей Минска отправили в Турковскую районную больницу. 52-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, головы и правого локтевого сустава. 45-летний мужчина в результате падения внедорожника получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головы, позвоночника и перелом правого ребра", - сказано в сообщении.

О пострадавших иностранцах также сообщили в консульстве Беларуси.

Фото: facebook.com

Напомним, что ЧП произошло 28 апреля. По словам очевидцев, во время движения авто с экипажем слетело с хребта. Людей из машины вытащили и оказали первую медицинскую помощь.

Ранее "Страна" сообщала, что во Львове 200 пассажиров заблокировали электричку на Мукачево.

Также под Львовом пьяный водитель сбил патрульного и пытался убежать.