В воскресенье, 29 апреля, в Украине состоится голосование в 40 объединенных территориальных громадах в 17 областях. Они пройдут в 4 городских, 14 поселковых, 22 сельских ОТГ Украины.

Об этом сообщают РИА Новости Украина.

По данным секретариата ЦИК, в состав этих 40 ОТГ вошли 133 местных совета, в том числе 4 городских, 16 поселковых и 113 сельских.

В частности, в Винницкой, Волынской, Донецкой, Луганской, Сумской и Херсонской областях такие выборы пройдут в одной ОТГ, в Ивано-Франковской, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой – в двух ОТГ в каждой области, в Кировоградской, Одесской и Ровенской областях – в 3 ОТГ, в Днепропетровской и Харьковской областях - в 4 ОТГ, в Запорожской области - в 7 ОТГ.

По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут участвовать более 263 тысяч человек.

При этом, накануне дня голосования организация "Под контролем" обнародовала факты подкупа избирателей. Нарушения были зафиксированы в Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

По данным наблюдателей, представители различных партий предлагают избирателям деньги за голосование за нужного кандидата. Суммы выплат колеблются от 200 до 800 гривен.

По информации организации, в Знаменском районе Кироворградской области в задержан автомобиль, в котором перевозились деньги для подкупа избирателей. Кроме того, в качестве подкупа при голосовании используются продуктовые наборы, медикаменты, цыплята и комбикорм.

Всего нарушение выявлены более чем в десяти из 40 громад, где сегодня состоится голосование.

Как сообщала "Страна", полиция открыла 10 уголовных дел после инцидентов на местных выборах в октябре прошлого года.